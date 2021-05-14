La Roma e il Napoli si sfidano per Nuno Tavares. Mourinho da Londra studia Riccardo Calafiori, ma pensa anche al terzino sinistro del Benfica, classe 2000 che ha già fatto vedere cose importanti in questa stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto potrebbe cercare di strappare uno dei suoi pupilli alla sua ex squadra, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Napoli. Il giocatore piace anche a Giuntoli, che sta valutando diversi nomi per il ruolo. In campionato Tavares ha collezionato 12 presenze, mentre sono 22 quelle totali, condite pure da tre assist.