Napoli su Under, ma non è la prima scelta. La priorità resta Boga

Non è un mistero che il Napoli stia cercando un esterno destro per sostituire Callejon. Tra i nomi fatti c’è quello di Under della Roma, ma come riporta calciomercato.com, l’esterno turco non sarebbe una prima scelta in casa partenopea. La priorità, infatti, sarebbe rappresentata da Boga del Sassuolo. Solo se il suo acquisto dovesse sfumare, allora Giuntoli virerebbe sull’ala giallorossa che a Trigoria viene valutata circa 30 milioni. Di contro De Laurentiis sembrerebbe orientato a offrirne 10 in meno, mentre non prende in considerazione l’inserimento di Milik come contropartita. Per l’attaccante polacco valuterebbe solamente un’offerta cash.