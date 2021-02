Napoli, Meret ai margini: la Roma ci pensa, ma De Laurentiis spara alto

Le strade di Napoli e Roma potrebbero tornare a intrecciarsi nel prossimo mercato. Non è mai svanita la passione degli azzurri per Veretout, tanto che i giallorossi stanno provando a blindarlo con un nuovo contratto per non incappare in brutte sorprese. Il nome nuovo però può essere Meret. Come riporta calciomercato.it, il portiere è sceso nelle gerarchie ed è ora il secondo di Ospina con Gattuso. A giugno potrebbe cambiare aria e su di lui ci sarebbero proprio i giallorossi, oltre all’Inter che cerca un sostituto di Handanovic.

Per privarsi del suo numero uno De Laurentiis chiede circa 30 milioni. Una cifra importante, soprattutto per il mercato post-covid. Inoltre, la sua posizione potrebbe cambiare in caso di addio di Gattuso. Con un nuovo allenatore Meret potrebbe ritrovare la titolarità con gli azzurri, tornando quindi centrale nel progetto.