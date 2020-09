Napoli, De Laurentiis: “Milik è in uscita, sapremo come rimpiazzarlo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in un’intervista a Canale 21 approfondendo il tema delle cessioni partenopee nell’attuale sessione di calciomercato: “Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo – ha detto il numero 1 del Napoli – Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo”. Da tempo Arkadiusz Milik è un obiettivo di mercato della Roma, che lo vede come principale candidato nel caso in cui Edin Dzeko dovesse passare alla nuova Juventus di Pirlo.