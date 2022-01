Nandez-Torino, è stallo: può provarci la Juventus. Granata forti su Diawara

L'uruguaiano è conteso dalle sue società piemontesi. Se i bianconeri dovessero spuntarla Cairo punterebbe il guineano della Roma

A Torino sta nascendo un carosello di centrocampisti che potrebbe coinvolgere anche la Roma. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, la Juventus sarebbe alla ricerca di un giocatore per rinforzare la mediana. Oltre all'idea Zakaria, di difficile realizzazione per costo e convinzione del giocatore, sta prendendo quota tra i bianconeri il nome di Nandez. Il Cagliari è pronto a cederlo anche in prestito e sull'uruguaiano è forte anche il Torino che qualora non dovesse riuscire a chiudere la trattativa, complicata dalle formule e dalla cifra, virerebbe su Diawara, in uscita dalla Roma con una valutazione intorno agli 8 milioni.