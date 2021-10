Mourinho, che rimpianto Anguissa: anche la Roma poteva prenderlo in prestito

Il centrocampista camerunense poteva arrivare con una formula vantaggiosa, ma Villar e Diawara ne hanno bloccato l'acquisto

In un momento in cui l'inadeguatezza delle riserve della Roma è il tema principale, lanciato a più riprese dallo stesso Mourinho, spunta anche un retroscena di calciomercato. Il rimpianto per il portoghese è non aver saputo prendere Anguissa in prestito come ha fatto il Napoli, e ora il bilancio non consente investimenti top. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', insieme ad altri quotidiani in edicola oggi: ora l'ex Fulham sta facendo le fortune del Napoli di Spalletti, mai giallorossi non sono riusciti ad acquistarlo a un prezzo e una formula vantaggiosissima, anche a causa dell'incapacità di cedere almeno uno tra Villar e Diawara.