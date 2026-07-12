Non solo Alejandro Garnacho. Il calciomercato della Roma in queste ore gira attorno anche a un altro possibile nuovo acquisto: Diego Moreira. Il laterale belga, classe 2004, è uno degli obiettivi del club giallorosso per rinforzare le corsie. Lo Strasburgo chiede 40 milioni per il 21enne di Liegi, mentre la Roma è disposta ad alzare l'offerta fino a 35 con bonus e percentuale di rivendita. Una trattativa difficile per le richieste del club francese, ma con dei margini di manovra da non sottovalutare. Il neo ds D'Amico aveva già provato a portarlo all'Atalanta la scorsa estate, senza successo, e ora vuole togliersi questo 'pallino' nella Capitale. Anche perché Moreira sarebbe un vero e proprio jolly a disposizione di Gasperini, che ha dato il via libera al suo possibile acquisto. Basti pensare che quest'anno il classe 2004 ha giocato sia da esterno (a destra o a sinistra, ma soprattutto sulla corsia mancina) nel 3-4-2-1 di Rosenior (poi finito al Chelsea) sia da ala sinistra nel 4-2-3-1 di O'Neil.

Gasperini sogna la coppia Wesley-Moreira: il confronto

Gasp ne potrebbe faree, anzi,con Moreira e il brasiliano (che, come il belga, ha dimostrato di poter giocare bene su entrambe le corsie). Allo Strasburgo il 21enne percepisce uno, a Roma potrebbe guadagnarne. Ma non è solo una questione economica, bensì tecnico-tattica. Dati alla mano, infatti,, come si evince anche dall'Heat-Map Sofascore del belga. Entrambi giocano sulle due fasce con una costanza disarmante ee in area di rigore. Il brasiliano, però,(36.4 km/h la velocità raggiunta quest'anno in Serie A contro il 34.7 km/h del 21enne in Ligue 1), ma mediamente nell'arco dei 90'del classe 2004 (10.4 km percorsi per Moreira, 9.8 per Wesley). E' invece: 23 per il calciatore dello Strasburgo, 22.8 per quello della Roma. Moreira, però,di Wesley: è del 23% la percentuale dei dribbling riusciti del brasiliano, del 42% quella del belga. Sono 4 i gol e 6 gli assist in maglia Strasburgo per il 21enne in campionato, 5 invece le reti di 'Wes' in A senza alcun passaggio vincente. Gasp