Il laterale dello Strasburgo sarebbe un vero e proprio jolly per la Roma e con il brasiliano sugli esterni sarebbero due frecce di assoluto livello
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Non solo Alejandro Garnacho. Il calciomercato della Roma in queste ore gira attorno anche a un altro possibile nuovo acquisto: Diego Moreira. Il laterale belga, classe 2004, è uno degli obiettivi del club giallorosso per rinforzare le corsie. Lo Strasburgo chiede 40 milioni per il 21enne di Liegi, mentre la Roma è disposta ad alzare l'offerta fino a 35 con bonus e percentuale di rivendita. Una trattativa difficile per le richieste del club francese, ma con dei margini di manovra da non sottovalutare. Il neo ds D'Amico aveva già provato a portarlo all'Atalanta la scorsa estate, senza successo, e ora vuole togliersi questo 'pallino' nella Capitale. Anche perché Moreira sarebbe un vero e proprio jolly a disposizione di Gasperini, che ha dato il via libera al suo possibile acquisto. Basti pensare che quest'anno il classe 2004 ha giocato sia da esterno (a destra o a sinistra, ma soprattutto sulla corsia mancina) nel 3-4-2-1 di Rosenior (poi finito al Chelsea) sia da ala sinistra nel 4-2-3-1 di O'Neil.
Gasperini sogna la coppia Wesley-Moreira: il confrontoGasp ne potrebbe fare il 'nuovo Wesley' e, anzi, sogna una coppia di esterni con Moreira e il brasiliano (che, come il belga, ha dimostrato di poter giocare bene su entrambe le corsie). Allo Strasburgo il 21enne percepisce uno stipendio di 800 mila euro, a Roma potrebbe guadagnarne il triplo. Ma non è solo una questione economica, bensì tecnico-tattica. Dati alla mano, infatti, Moreira e Wesley sono due giocatori molto simili, come si evince anche dall'Heat-Map Sofascore del belga. Entrambi giocano sulle due fasce con una costanza disarmante e non disdegnano gli inserimenti al centro del campo e in area di rigore. Il brasiliano, però, è più veloce (36.4 km/h la velocità raggiunta quest'anno in Serie A contro il 34.7 km/h del 21enne in Ligue 1), ma mediamente nell'arco dei 90' percorre 600 metri in meno del classe 2004 (10.4 km percorsi per Moreira, 9.8 per Wesley). E' invece identico il numero di sprint: 23 per il calciatore dello Strasburgo, 22.8 per quello della Roma. Moreira, però, dribbla più e meglio di Wesley: è del 23% la percentuale dei dribbling riusciti del brasiliano, del 42% quella del belga. Sono 4 i gol e 6 gli assist in maglia Strasburgo per il 21enne in campionato, 5 invece le reti di 'Wes' in A senza alcun passaggio vincente. Gasp sogna una coppia di frecce di assoluto livello per far grande la Roma.
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