Monza, per il centrocampo l’obiettivo è Villar. Galliani ha incontrato la Roma

Il Monza vuole regalare ai propri tifosi una squadra da sogno per il primo anno di Serie A. Tra i tanti obiettivi di Galliani e Berlusconi, secondo Sky Sport, c'è Gonzalo Villar che è tornato alla Roma dopo il prestito di sei mesi al Getafe. La dirigenza lombarda ha incontrato oggi Tiago Pinto per parlare del giocatore. Operazione ancora da impostare, ma le sensazioni sono buone. Altro obiettivo, questa volta per l'attacco, è Borja Mayoral che tornerebbe anche lui In Italia dopo l'esperienza in giallorosso.