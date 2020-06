Monaco su Sadiq: alla Roma andrebbe il 10% sulla rivendita del Partizan Belgrado

Milos Vazura, direttore generale del Partizan Belgrado, ha risposto ad alcune domande riguardanti l’interessamento del Monaco ad Umar Sadiq, ex centravanti della Roma, che in stagione ha messo a segno ben 17 gol. La società di James Pallotta rimane attenta sui possibili risvolti della trattativa, conservando il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Di seguito le dichiarazioni di Vazura a Zurnal: “Per quanto ci riguarda il mercato in uscita è già finito. A meno che Sadiq non se ne vada. E non scenderemo sotto i 15 milioni di euro“.