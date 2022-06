Mkhitaryan, oggi visite mediche e firma con l’Inter

La cifra netta che prenderà l’ormai ex 77 della Roma è di 3,3 milioni, più bonus per arrivare facilmente a 4

Mkhitaryan sta per diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter, come anticipato anche da Marotta. La Gazzetta dello Sport riferisce infatti che oggi per l’armeno sono previste le visite mediche di rito e l’idoneità sportiva al Coni. Poi sarà la volta delle firme sul contratto, un biennale che costerà all’Inter 4,5 milioni al lordo. La cifra netta che prenderà l’ormai ex 77 della Roma è di 3,3 milioni, più bonus per arrivare facilmente a 4.