Milik, la Roma chiarisce: “Da noi nessun commento sulle sue condizioni fisiche”

La Roma chiarisce ufficialmente la situazione Milik. “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto“, recita il comunicato dei giallorossi.

La società capitolina, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha continuato: “Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore”. Nella giornata di venerdì, Arek Milik si è recato in una clinica svizzera per sottoporsi a un controllo specialistico alle ginocchia, entrambe operate per la ricostruzione del legamento crociato. In queste ore, invece, visto lo stallo nella trattativa con il Napoli, alcune indiscrezioni hanno parlato di possibili dubbi da parte della Roma sull’eventuale tenuta fisica del polacco.