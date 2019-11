Mertens via dal Napoli, la Roma ci prova: ripresi i contatti con l’entourage

La crisi del Napoli ha riacceso i radar di tanti club in Italia e in Europa. De Laurentiis ha intenzione di mandare via già da gennaio alcuni giocatori ritenuti responsabili dell’ammutinamento dei giorni scorsi con il quale la squadra azzurra ha rifiutato il ritiro imposto dalla società. Uno di questi è Dries Mertens, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Petrachi ha fiutato il possibile affare e – riporta “Il Mattino” – è tornato a farsi sentire con Stijn Francis, legale di riferimento della STIRR, l’agenzia che si occupa del belga. Su di lui c’è anche l’Inter, che potrebbe provare l’affondo anche a gennaio, e la Juventus, che ha fatto un sondaggio. All’estero interesse di Tottenham e Arsenal.