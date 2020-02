Mercato, Vlahovic si allontana dalla Roma: Fiorentina pronta al rinnovo

L’interesse della Roma per Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, è noto ormai da tempo e il suo nome è stato accostato ai giallorossi nel corso del mercato invernale. L’opzione dell’attaccante serbo è stata valutata in ottica vice-Dzeko e l’interesse del club capitolino si sarebbe manifestato comunque nel mercato di giugno. Il futuro di Vlahovic sembra però continuare a tingersi dei colori viola, in quanto sarebbe vicino al rinnovo con la Fiorentina. Il club di Commisso è pronto ad adeguare il contratto del serbo fino al 2024 a 1 milione di euro a stagione più bonus. La mossa di Commisso è pronta a scongiurare gli attacchi dei club tedeschi, interessati insieme alla Roma al cartellino di Vlahovic.