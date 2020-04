Mercato, testa a testa per Diego Costa: Roma e Napoli in corsa

Flirt che si ripresenta, quello della Roma per Diego Costa. Il ruolo di vice–Dzeko, nel prossimo mercato, sarà scoperto: difficilmente infatti i giallorossi riscatteranno Kalinic dall’Atletico Madrid, mentre il destino di Schick al Lipsia è ancora tutto da scrivere. Petrachi si rimbocca le maniche e nel suo taccuino sono già appuntate le varie opzioni per il sostituto del leader bosniaco. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sul centravanti brasiliano è testa a testa tra Roma e Napoli (in Italia). Sia nel 2013 che nel 2018 la Roma aveva provato a portare Diego Costa in giallorosso e, per quest’estate, il terzo assalto è pronto. C’è da battere però le pretendenti del calcio cinese, desiderose di strappare il 31enne alla concorrenza italiana.