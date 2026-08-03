Il club bergamasco ha intenzione di regalare a Sarri un'ala perfetta per il suo gioco. In lizza per i neroazzurri anche Yeremay del Deportivo

Redazione
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Cardiff, colloquio in campo tra Gasperini e il Ceo Galantic a fine allenamento

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo e la priorità in casa giallorossa, con Read sempre più vicino, si sta spostando sull'esterno sinistro offensivo. Quel vuoto nella rosa che Gian Piero Gasperini chiede di colmare da un anno. Sfumati Greenwood e Summerville, le attenzioni maggiori nelle ultime settimane sono su Antonio Nusa del Lipsia. La strada è in salita e la Roma ha anche altri nomi sul taccuino, tra cui Malick Fofana del Lione. L'ala sinistra belga classe 2005, nelle ultime ore, avrebbe raccolto anche un sondaggio da parte dell'Atalanta. Il club bergamasco, come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ha intenzione di regalare a Sarri un'ala perfetta per il suo gioco. In lizza per la società neroazzurra anche Yeremay del Deportivo.

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