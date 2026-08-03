La Roma deve correre, sul campo ma soprattutto sul mercato. Gian Piero Gasperini d'altronde è stato chiaro sui tasselli ancora mancanti, e nel mosaico i due buchi più grossi sono ancora a sinistra dove il tecnico si aspetta almeno un rinforzo all'altezza dopo i flop Bailey e Zaragoza. Sfumato sul filo di lana Summerville, le attenzioni maggiori nelle ultime settimane si sono concentrate su Antonio Nusa del Lipsia. Strada in salita, e si sapeva considerato che il club tedesco dopo la cessione di Diomande al Real Madrid non ha certo bisogno di soldi. Il norvegese spinge per cambiare aria, ma servono 60 milioni. La Roma si è posta un limite e se non arriverà un'apertura dal Lipsia in queste ore si virerà su altro.

Ezzalzouli ed El Mala: piste ormai da scartare

D'Amico ci ha provato per Abdema il marocchino ha detto no e vuole rimanere al Betis mentre perci sono problemi legati allo stipendio (quasi 7 netti, bonus compresi). Discorso simile a quello di Abde per El Mala che ha deciso di aspettare un top club di Bundesliga. Niente da fare, invece, perche si sono scambiati la maglia tra Ajax e Psg. Ma in questo caso era la Roma a nutrire dubbi. Non sul valore dei calciatori, ma sulla loro posizione in campo. Mentre per(passato alla Juve) il problema era legato alla poca esperienza del bosniaco.

Leweling, Fofana e Schade: il nuovo tris di D'Amico

Cosa resta? In realtà di profili appetibili ce ne sono. La Roma di Gasperini sembra averne messi tre in cima alla nuova lista. Il primo è Jamiedello Stoccarda. Il nazionale tedesco gioca su entrambe le fasce sapendo giocare con entrambi i piedi. In Bundesliga lo scorso anno ha messo a referto 7 gol e 9 assist, ha 25 anni e l'esperienza giusta per fare il titolare. Il costo si aggira sui 45-50 milioni, quindi rientrerebbe di poco nel range. Piace, forse anche di più, MalickIl belga del Lione, però, è reduce da un brutto infortunio alla caviglia e la Roma vorrebbe rischiare un nuovo caso Ferguson. Quindi in caso di trattativa, vuole prima avere le idee chiare dal punto di vista medico per il giocatore che - per caratteristiche - si avvicina di più a Summerville che era il primo obiettivo di Gasperini. La terza pista conduce in Premier dove gioca Kevindel Brentford. Ma quando compri in Inghilterra devi munirti di pazienza e soldi. Quindi meglio bussare dopo Ferragosto.

Occhio alle sorprese: Savinho è in uscita dal City. Leao sullo sfondo

Visto il lavoro sottotraccia fatto con Koulierakis e Read, però, occhio a non sottovalutare il colpo a sorpresa di D'Amico. Sempre in Premier c'èdel Manchester City che davanti a sè ha una concorrenza agguerrita e la voglia di giocare di più. Non è da scartare un'operazione in prestito con riscatto per il brasiliano che ha lanciato segnali precisi a Maresca e potrebbe quindi essere messo a breve sul mercato. Tra le opzioni di riserva, in caso di estrema difficoltà, rimangono poi Adingra del Sunderland, Godo dello Strasburgo e soprattuttodell'Eintracht Fraconforte. Resta la suggestionema anche in questo caso il portoghese dovrebbe rivedere le pretese sullo stipendio senza contare le incognite legate alle ultime due stagioni in chiaroscuro del milanista.