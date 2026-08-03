La Roma si avvicina al suo terzo acquisto di un mercato non facile. E sarà un colpo da quasi 30 milioni. Il Feyenoord, infatti, è intenzionato ad accettare la nuova offerta per Givairo Read del ds D'Amico che toccherà i 28 milioni, bonus inclusi. Proprio di questo ultimo aspetto si parlerà oggi tra la Roma e il club olandese in una call prevista nel pomeriggio. Decisiva anche la volontà di Read che ha spinto sin da subito per la destinazione giallorossa. Nelle ultime ore si è arresto anche il Nottingham Forrest che era arrivato a 21 milioni e che non poteva garantire la Champions all'esterno destro olandese. Il classe 2006, in caso di arrivo, sarà uno dei titolari della squadra di Gasperini intenzionato a tenere Wesley sulla fascia sinistra.