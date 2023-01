Mercato Roma, Zaniolo torna a La Spezia. Futuro tra Lipsia e Bournemouth – LIVE

Nicolò Zaniolo è pronto a salutare la Roma . Intanto il calciatore, dopo gli inseguimenti sotto casa con tanto di minacce di morte nella serata di ieri, ha lasciato la capitale per tornare a La Spezia . Il suo temporaneo trasferimento nella città ligure è stato concordato con José Mourinho e la società giallorossa, insieme alla possibilità di non allenarsi. Il gm Tiago Pinto è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore prima che si chiuda il mercato di gennaio.

Ore 16:00 - Il futuro di Zaniolo potrebbe virare in direzione Germania e più precisamente verso il Lipsia . Il club tedesco sarebbe alla ricerca di un attaccante per sostituire Dani Olmo. ( LEGGI LA NOTIZIA )

Ore 14:50 - Il numero 22 ha lanciato un primo messaggio di addio. Sul suo profilo Instagram (in cui ha bloccato di nuovo i commenti) ha tolto dalla Bio la dicitura "Football player as Roma" che campeggiava da anni dalla sua pagina. ( LEGGI LA NOTIZIA )

Ore 11:33 - Anche il Siviglia è interessato a Zaniolo. Monchi si è mosso in prima persona per convincere il calciatore, che non ha dato una risposta definitiva al suo ex dirigente. (LEGGI LA NOTIZIA)