Dalla Germania: il Lipsia pensa a Zaniolo per sostituire Dani Olmo

Il club tedesco sonda il numero 22 giallorosso per sostituire l'attaccante out per infortunio

Il futuro di Zaniolo potrebbe virare in direzione Germania e più precisamente verso il Lipsia. Secondo quanto riportato da Bild, il club sarebbe alla ricerca di un attaccante per sostituire Dani Olmo, fermo per infortunio. La società tedesca starebbe sondando proprio il numero 22 giallorosso, ormai in rottura con la Roma. In questi giorni le voci di mercato si sono affollate intorno al nome di Nicolò, ma al momento si sono tutte risolte in un nulla di fatto. La volontà del giocatore è dichiaratamente quella di cambiare aria, ma le offerte arrivate fino ad ora non hanno trovato l'appoggio della società o dello stesso calciatore. A poche ore dalla chiusura della sessione di mercato, si attende la svolta che potrebbe segnare l'addio di Zaniolo alla capitale.