Zaniolo, inserimento last minute del Leeds. Ma il tempo stringe

No definitivo al Bournemouth mentre col Lipsia c’è stato appena un approccio. Nicolò Zaniolo, a meno di sorprese, dovrebbe restare alla Roma. O meglio, fuori dalla Roma. Perchè i Friedkin hanno annunciato al giocatore che resterà fuori dal progetto tecnico. Nelle ultime 24 ore di mercato l’ultima speranza è legata al Leeds che ha sondato il terreno nel corso della trattativa per Llorente. Il club inglese ha presentato un'offerta di prestito con diritto che diventa obbligo in base alle presenze. Ma la Roma non fa sconti: obbligo assicurato o niente. Il Leeds esta una squadra invischiata nella lotta per la retrocessione in Premier, ma diversamente da Bournemouth si tratta di una città da quasi un milione di persone, inoltre il gioco del Leeds è decisamente più offensivo per le caratteristiche di Zaniolo che continua a sperare (invano) in un rilancio del Milan ma che non direbbe no al Leeds. Possibilità di partenza? Poche. Il tempo stringe ma sia Vigorelli sia la Roma proveranno fino all'ultimo soprattutto se il Leeds dovesse fare un passo in avanti sulla soluzione. Zaniolo rischia di non giocare fino a giugno con ripercussioni anche sulla Nazionale e che da qualche ora si trova alla Spezia. Intanto Ziyech sta per passare al Psg mentre per Tadic ci sarebbero problemi di tesseramento. Ma la Roma potrebbe anche cedere Zaniolo senza reinvestire subito sul mercato tenendo l’eventuale entrata per l’estate.