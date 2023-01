Mercato Roma, il Bournemouth si defila per Zaniolo: preso Traorè

Il futuro di Nicolò Zaniolo è lontano dalla Roma. Una delle possibili detinazioni del calciatore, però, sembra essere sfumata. Il Bournemouth, infatti, ha deciso di defilarsi per il numero 22 giallorosso e ha acquistato Traorè dal Sassuolo. Dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo con il centrocampista, riferisce gianlucadimarzio.com, nelle casse della società emiliana entrano 30 milioni di euro, bonus compresi. La stessa cifra che il club inglese aveva messo sul piatto per Zaniolo, ma il ragazzo non ha gradito l'offerta.