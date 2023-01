Roma, per Zaniolo ci prova il Siviglia di Monchi: la situazione

Il calciatore non ha ancora dato una risposta definitiva al suo ex dirigente

"Spero di venderlo nelle prossime 48 ore". Queste le parole sulla situazione Zaniolo di Pinto. Il gm portoghese sta cercando di cedere il numero 22. Secondo quanto riportato da Repubblica dopo il no al Bournemouth nelle ultime ore un'altra squadra è tornata a contattare la Roma: il Siviglia. Monchi si è mosso in prima persona per convincere il calciatore, che non ha dato una risposta definitiva al suo ex dirigente, ma difficilmente la squadra spagnola può accontentare il club giallorosso a livello di richiesta economica. Il mercato chiude alle ore 20 e le ultime ore saranno decisive.