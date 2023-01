Zaniolo, minacce di morte e inseguimenti nella notte: interviene la Polizia

Prima gli striscioni e gli insulti social, poi gli inseguimenti sotto casa con tanto di minacce di morte. Il caso Zaniolo ha preso una piega esagerata e ha toccato ieri sera il fondo di una situazione mal gestita da tutte le parti. Nella notte di sabato era apparso il primo striscione contro il giocatore, non l'unico. Solo parole? Non proprio. Ieri dopo la partita tra Napoli-Roma persa 2-1 dai giallorossi un gruppetto di ultrà ha inseguito Nicolò in auto fin sotto l'abitazione del calciatore a Casal Palocco. "M..., te ne devi andare. Se abbiamo perso è colpa tua", alcune delle frasi rivolte a Zaniolo che ha chiesto anche l'intervento della Polizia prima di contattare la famiglia. Un fatto gravissimo figlio di una escalation che non sembra avere fine. La "colpa" del giocatore è il rifiuto a vestire la maglia della Roma contro lo Spezia e quello successivo di accettare la vantaggiosa offerta del Bournemouth che porterebbe 30 milioni nelle casse giallorosse. Il limite è stato superato e il rapporto ormai è insanabile. Insulti anche sui social alla famiglia, la sorella ha pubblicato degli screen sul suo profilo Instagram: "Provo tanta pena per voi".