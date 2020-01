Mercato Roma, via libera per Nzonzi al Rennais: i giallorossi pagheranno parte dello stipendio

Steven Nzonzi è pronto a lasciarsi alle spalle la parentesi buia al Galatasaray. Il centrocampista francese, al centro delle trattative del mercato invernale giallorosso, è pronto a lasciare la squadra turca per il ritorno in patria allo Stade Rennais. Nzonzi, convinto a firmare il suo nuovo contratto con i francesi, verrà ceduto in prestito dai giallorossi fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Eurosport, lo stipendio dell’attuale campione del mondo verrà pagato sia dalla Roma che dal Rennais, differentemente da quanto fatto dal Galatasaray.