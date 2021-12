Mercato Roma, un altro centrocampista in scadenza per Pinto: è Xeka del Lille

Non solo Tolisso. Il portoghese 27enne è in scadenza di contratto con il Lille e ha le caratteristiche adatte per giocare sia a due che a tre nel centrocampo di Mourinho

La caccia al centrocampista ha radici profonde (da gennaio 2019 non ne arriva uno) e deve portare per forze di cose Tiago Pinto a raggiungere la preda nel prossimo mercato invernale. Con Zakaria che si allontana sempre più si è fatto largo negli ultimi giorni il nome di Tolisso del Bayern Monaco ma come riporta Francesco Balzani su Leggo sarebbe nato l'interesse dei giallorossi anche per Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka 27 anni in scadenza di contratto con il Lille e con le caratteristiche adatte per giocare sia a due che a tre nel centrocampo di Mourinho. Lo Special One lo conosce abbastanza bene e nell'ultima stagione Xeka con 33 apparizioni è stato tra i protagonisti del sorprendente scudetto del Lille in Ligue 1. Nomi che non corrispondono esattamente al concetto di “campioni” espresso da Totti e Verdone qualche giorno fa.