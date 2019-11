Mercato Roma, torna di moda Ziyech: su di lui anche Napoli e Tottenham

Hakim Ziyech di nuovo in orbita Roma. Come riporta calciomercato.com, il club giallorosso torna sulle tracce del talento dell’Ajax: con Monchi era stato molto vicino a vestire la maglia giallorossa, ma il d.s. spagnolo non diede l’affondo decisivo per portarlo nella capitale e gli preferì per quel ruolo Javier Pastore. Ora c’è da battere la concorrenza di diversi club, tra cui il Napoli, Milan e soprattutto Tottenham: gli inglesi, che perderanno in estate Eriksen, cercano un trequartista di talento e oltre a Ziyech hanno seguito a lungo anche Lorenzo Pellegrini.