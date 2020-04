Mercato Roma, torna di moda Thauvin: Baldini può favorire l’operazione

Nella giornata di oggi si tornato a parlare di Edin Dzeko e del suo possibile futuro lontano dalla capitale, con la Roma che ha prontamente cancellato ogni ipotesi in questo senso. Il bosniaco e la moglie si trovano benissimo in giallorosso, ma come riporta ‘calciomercato.com’ sono tornate a osservare con curiosità la situazione da Los Angeles, ma anche Inter e Chelsea. Al momento, in ogni caso, l’ipotesi di addio di Dzeko resta poco concreta, anche se sarebbe già pronta l’alternariva. Si tratta di Florian Thauvin del Marsiglia, che piace da tempo alla Roma e guadagna circa 5 milioni, con un cartellino che ha subito un ribasso importante. E Baldini, il consulente di Pallotta, può favorire la trattativa visto che ha lavorato per anni col Marsiglia. Restano poi in piedi anche le piste Kean e Vlahovic. Per Thauvin, inoltre, la concorrenza è folta perché – con un contratto in scadenza nel 2021 e l’OM che spinge per il rinnovo – anche Milan e alcuni club cinesi hanno fiutato l’occasione.