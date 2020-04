Mercato Roma, torna di moda Kean: si punta al prestito dall’Everton

Vice-Dzeko cercasi. La Roma nella prossima sessione di mercato scaricherà Nikola Kalinic e punterà su un attaccante giovane che possa far rifiatare il bosniaco o in alternativa giocare con lui anche per spezzoni di partita. Petrachi già a gennaio aveva puntato Moise Kean e nei prossimi mesi potrebbe tornare alla carica con l’Everton: si punta al prestito e sulla volontà del calciatore, che nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti ha trovato poco spazio nell’attacco del club di Liverpool e spinge per tornare in Italia. A maggior ragione che gli Europei sono stati rinviati al 2021: con un anno in più ha qualche chance di guadagnarsi la chiamata di Roberto Mancini. L’agente è Mino Raiola, che con Petrachi potrebbe trattare anche Bonaventura a parametro zero.