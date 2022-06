Mercato Roma, torna di moda Grillitsch: incontro nelle prossime ore

La Roma torna su Florian Grillitsch, già trattato in inverno e ora libero di accasarsi a parametro zero dopo il termine del contratto con l'Hoffenheim. Secondo Tuttomercatoweb, nelle prossime ore è previsto un incontro tra i giallorossi e il suo agente per capire la fattibilità dell'affare con Josè Mourinho che avrebbe chiesto espressamente di provare a puntare sull'austriaco che pochi giorni fa sembrava a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina.