Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

La Roma è alla ricerca di rinforzi anche per la fascia sinistra (su Angelino c'è il Betis) e tra i nomi sondati c'è quello di Matteo Ruggeri, esterno classe 2002 dell'Atletico Madrid che chiede almeno 20 milioni per cederlo L'operazione resta complicata, con l'ex Atalanta che - nonostante i rapporti con Gasperini - vorrebbe rimanere nella capitale spagnola sotto la guida di Simeone. Su di lui, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche la Juventus che sta già pensando al post Cambiaso: il Chelsea vuole l'esterno italiano e i bianconeri chiedono almeno 40 milioni, da reinvestire poi nell'affare Ruggeri. Tra i profili seguiti dal nuovo Ceo Carnevali ci sono Spence del Tottenham ed Emerson Palmieri.