Mercato Roma, spunta Tousart per il centrocampo di Mourinho

Ventiquattro anni, francese e mediano dell'Herta Berlino è in rotta col club e costa circa 12 milioni. In pole resta Grillitsch

Florian Grillitsch ma non solo. Tiago Pinto è a caccia di centrocampisti per la Roma di Mourinho. E nel mirino, secondo i media tedeschi, sarebbe finito anche il francese Lucas Tousart. Ventiquattro anni, cartellino di proprietà dell’Hertha Berlino (lo ha pagato 21 milioni due anni fa dal Lione), contratto in scadenza nel giugno 2025, ma un momento attuale non splendido visto che ha perso la maglia da titolare nella squadra tedesca per dissidi interni. Il suo procuratore, Philippe Fiorentino, sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione. L'Herta, per non avere una minusvalenza, punta a rientrare di almeno 11-12 milioni ma non esclude la formula col prestito e diritto di riscatto. Forte fisicamente ma con scarsa vena realizzativa Tousart gioca spesso davanti alla difesa e vanta diverse presenze nella Francia Under 21.