Ekhator potrebbe essere un nome a sorpresa per l’attacco della Roma. Non per fare il titolare, ma come jolly da utilizzare a gara in corso. Il giovane attaccante italiano, di proprietà del Genoa, è da poco entrato nella storia della Nazionale: è infatti diventato il più giovane giocatore rossoblù a esordire con l’Italia dal dopoguerra a oggi. In questa stagione ha collezionato circa 30 presenze, di cui nove da titolare. Un profilo duttile, capace di ricoprire più ruoli offensivi e di adattarsi alle varie soluzioni tattiche. Come riporta Tuttomercatoweb, il suo nome può interessare alla Roma, a patto che l’operazione non richieda un esborso eccessivo. I rapporti tra Roma e Genoa sono buoni e l’idea sarebbe quella di far crescere il giocatore sotto la supervisione di Gasperini. Per ora si tratta solo di un’ipotesi. Va considerato anche che la Roma ha già in rosa un profilo simile, Robinio Vaz. E Gasp, in questo momento, vorrebbe profili più pronti. Ma il calciomercato è imprevedibile. E nulla può essere escluso, nemmeno la possibilità di vedere il giovane attaccante del Genoa con la maglia giallorossa.