Mercato Roma, “sì” di Spinazzola all’Inter: affare in chiusura

Sta per andare in porto lo scambio tra Loenardo Spinazzola e Matteo Politano. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno giallorosso ha dato il suo benestare al trasferimento all’Inter, con cui ha trovato un accordo per uno stipendio da 2,7 milioni netti a stagione più premi. Inter e Roma sono al lavoro in queste ore per chiudere la trattativa, con Politano pronto a tornare nella Capitale. Un’affare questo che metterebbe d’accordo anche i due tecnici: l’ala romana andrebbe a colmare il vuoto lasciato libero dall’infortunato Zaniolo, mentre Spinazzola diventerebbe il titolare sulla fascia sinistra dell’Inter (in un 3-5-2) considerando i guai fisici di Asamoah e lo scarso rendimento di Biraghi.