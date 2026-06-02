La Roma si muove su più fronti. Da una parte le cessioni. Dall'altra i rinforzi da regalare a Gasperini. In attesa dell'ufficialità di D'Amico, a Trigoria si lavora già al futuro. C'è tanto da fare. E il tempo stringe. Il tecnico piemontese vuole innesti mirati. Profili giovani, ma pronti. Giocatori in grado di alzare il livello della rosa. Un nome da seguire è quello di Engels del Celtic. Giovane, tecnico e già leader. Tutte caratteristiche che piacciono a Gasperini. Come riporta il giornalista belga Sacha Tavolieri, il centrocampista è finito nel radar giallorosso. Ma la Roma non è sola. Sul giocatore ci sono anche diversi club di Premier League e il Milan. Engels arriva da una stagione da protagonista. È stato uno degli uomini chiave del Celtic nella vittoria finale contro gli Hearts. E batte tutti i calci da fermo, compresi i rigori. Ha già maturato esperienza in Champions. Gasperini lo aveva già seguito ai tempi dell'Atalanta. Un profilo che piace da tempo. Ora resta da capire se quel vecchio interesse possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Magari proprio alla Roma.