Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole su Dodô, obiettivo dei giallorossi per rinforzare la fascia destra: "Ha delle legittime ambizioni. Se ci sono richieste? Non entro nello specifico, ma comunque, come dicevo, ha delle legittime ambizioni, così come le ha la Fiorentina. Valuteremo il meglio per entrambi". D'Amico - ad oggi concentrato sulle uscite - vuole regalare a Gasperini anche un nuovo innesto sulle fasce. A sinistra rimarrà Wesley mentre dall'altra parte il tecnico si aspetta un titolare. Dodô piace e probabilmente non rinnoverà il contratto con la Fiorentina che scade il 30 giugno 2027. Offerte ufficiali, però, ancora non sono state presentate. Prima i giallorossi devono pensare a cedere entro la fine del mese per rispettare i paletti del settlment agreement.