Non solo Cherubini e Mannini, la Roma punta a fare cassa nelle prossime ore anche con Salah-Eddine. Come riporta Filippo Biafora de il Tempo, infatti, il club giallorosso è in contatto da giorni con il Betis di Siviglia per la cessione del terzino, attualmente impegnato con il Marocco ai Mondiali. L’obiettivo è completare il trasferimento in breve tempo e mettere a segno un'altra piccola plusvalenza. Il club giallorosso chiede circa 10 milioni per la cessione di Salah-Eddine che non ha mai convinto Gasperini.