Calciomercato Roma, Kamara ha deciso: in estate addio a zero al Marsiglia

Il centrocampista francese andrà via a parametro zero in estate

Redazione

Prima di virare su Sergio Oliveira uno dei principali obiettivi della Roma era Kamara. Come riporta Calciomercato.com il centrocampista francese ha scelto di restare in Ligue 1 fino a giugno. Il Marsiglia perderà il giocatore a parametro zero. Oltre ai giallorossi anche il Milan era interessato al giocatore. In estate partirà un’asta tra i principali top club europei. Chiusa definitivamente la pista Kamara, nelle prossime ore è attesa la fumata bianca per il centrocampista del Porto