Mercato Roma, riscatto Smalling: il Manchester United rifiuta la prima offerta

Chris Smalling ha conquistato proprio tutti a Trigoria. Dall’allenatore ai compagni, anche i tifosi giallorossi lo hanno eletto come leader della difesa. A Udine è arrivato anche il primo gol, è senza dubbio il suo momento. Per questo si sta discutendo anche del riscatto a fine stagione dal Manchester United, Petrachi sta lavorando per legarlo alla Roma anche in futuro. Come riporta il ‘Daily Star’, però, la prima offerta di 15 milioni di euro da parte del club giallorosso è stata rifiutata dai ‘Red Devils’. Ed Woodward, uomo mercato dello United, vorrebbe strappare circa 20 milioni ai capitolini visto il rendimento molto alto del centrale inglese e forte anche dell’interesse di Inter e Milan.