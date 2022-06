Mercato Roma, quanto piacciono i talenti del vivaio

Calafiori, Milanese, Felix, Volpato, ma soprattutto Bove: da Trigoria a una squadra per crescere, e magari tornare com'è stato per Pellegrini e come sarà per Frattesi

Redazione

Che la Primavera della Roma sia una fucina di talenti in erba non è una novità dell'ultima ora. Da Francesco Totti a Daniele De Rossi, passando per l'attuale capitano Lorenzo Pellegrini - sì, per scomodare quelli più importanti -, di grandi promesse mantenute in giallorosso se ne sono viste parecchie. E la storia continua. Perché in Serie A e non solo hanno puntato gli occhi sui gioiellini del vivaio.

Su Tommaso Milanese, per esempio, dicono da calciomercato.it, ha messo gli occhi la Cremonese, ma non solo. Felix era un obiettivo del Lecce, com'è noto, ma la Roma non voleva cedere a titolo definitivo, e quindi non se n'è fatto nulla. Cristian Volpato piace molto al Sassuolo e al Monza, la stessa società che ha messo nel mirino anche Edoardo Bove.

Potrebbero andare via, è vero, ma potrebbero, in futuro, anche tornare. Com'è stato per il 7 giallorosso, e come sarà (con molta probabilità) per Davide Frattesi. Il centrocampista romano potrebbe infatti essere il prossimo acquisto della Roma, e tornerebbe finalmente da protagonista.