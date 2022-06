Mercato, Roma pronta a chiudere entro il weekend per Celik: i dettagli

La Roma è pronta a chiudere per Celik entro il weekend. Il club giallorosso sta, in questi minuti, definendo gli ultimi dettagli con il Lille per il l'arrivo del terzino in Italia. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca della trattativa, con il tecnico José Mourinho che finalmente potrà accogliere il turco che si unirà con la squadra al raduno pre-campionato previsto per il 4 luglio. Il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale a 2 milioni a stagione, con i francesi che incasseranno circa 7 milioni più bonus.