Mercato Roma, Petrachi raddoppia: contatti in corso per Pedro, può arrivare oltre a Perez

Perez più Pedro, la Roma non si ferma: sono ore febbrili. Petrachi è alla ricerca di rinforzi soprattutto in attacco, dopo aver già preso Ibanez e Villar puntellando la difesa e il centrocampo, anche in ottica futura. Il ds giallorosso lavora per portare a Trigoria Carles Perez del Barcellona, con cui manca ancora l’accordo definitivo con il nodo legato soprattutto alla clausola di recompra chiesta dai catalani. Ma il classe ’98 potrebbe non essere l’unico acquisto per la fascia: in queste ore, infatti, Petrachi sta parlando con alcuni intermediari (non è escluso che ci sia stato anche un incontro) per Pedro Rodriguez, esterno del Chelsea in scadenza di contratto nel 2020. In questo caso tra i possibili ostacoli c’è l’ingaggio dello spagnolo classe ’87, ma la Roma vorrebbe proporre una spalmatura dello stipendio su un contratto triennale. Il possibile arrivo dell’ex Barça potrebbe in ogni caso non escludere l’arrivo anche di Carles Perez dai blaugrana, per cui i giallorossi continuano a trattare.