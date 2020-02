Davide Faraoni, esterno del Verona, era stato già accostato nell’ultima sessione di mercato alla Roma. Come riporta calciomercato.com, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi non ha mai abbandonato la pista che porta al calciatori e i discorsi, infatti, si potrebbero riaprire nelle prossime settimane in vista della campagna acquisti estiva. Dopo le 24 partite e i 3 assist messi a segno la valutazione del giocatore è superiore ai 5 milioni di euro.