Quello di Costantino Favasuli è uno dei nomi monitorati dalla Roma in questo primo mese di calciomercato per rinforzare la corsia di destra. Il classe 2004 è reduce da una grande stagione in Serie B con il Catanzaro e a inizio giugno ha anche fatto il suo esordio in Nazionale. Su di lui, però, non ci sono solo gli occhi di Gasperini e ben presto potrebbe iniziare una vera e propria asta: l'esterno è una richiesta esplicita di Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo che lo ha allenato nelle giovanili e al Catanzaro. Come riporta tuttomercatoweb, su di lui c'è il forte interesse anche dell'Atalanta, società sempre alla ricerca di talenti e che sta chiudendo in queste ore la cessione di Marco Palestra.