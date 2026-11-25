Gennaio si avvicina e aumentano i rumors di calciomercato con protagonista la Roma. Per la sessione invernale in casa giallorossa può tornare di moda il nome di Jayden Oosterwolde. Il duttile difensore del Fenerbahce già la scorsa estate era stato vicinissimo alla Roma, tanto da essere sbarcato nella Capitale lo scorso 25 agosto. I due club avevano trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'operazione, però, non si è conclusa a causa dei problemi fisici che tengono il classe 2001 olandese ancora lontano dai campi. Lo racconta l'esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ma Gasperini e il club giallorosso apprezzano ancora il ragazzo, che a livello fisico avrebbe recuperato nonostante non veda il rettangolo verde a causa del mancato inserimento nella lista campionato e Champions. Oosterwolde è ai margini del Fener e potrebbe tornare seriamente di moda in casa Roma in vista di gennaio.