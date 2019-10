Mercato Roma, oggi contatto con l’agente di Hallfredsson. Spunta anche Flamini

Fonseca apre agli svincolati. “Prendiamo in considerazione tutto, ma se arriverà qualcuno sarà solo per migliorare”, le parole dell’allenatore portoghese. Sta circolando in queste ore il nome di Hallfredsson, ex centrocampista di Verona e Udinese: come riporta ‘Il Tempo’, oggi all’Olimpico avrà un contatto con l’agente del calciatore islandese, che vestirebbe di corsa la maglia della Roma. L’edizione odierna di ‘Leggo’, invece, parla di un’altra possibilità tra gli svincolati: si tratta di Mathieu Flamini, centrocampista francese ex Milan nell’ultima stagione in campo con la maglia del Getafe.