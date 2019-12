Steven Nzonzi è sempre più vicino a cambiare maglia. La sua avventura al Galatasaray è ormai arrivata al capolinea: il centrocampista francese è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato e a gennaio andrà via. Il prestito dalla Roma, dunque, sarà probabilmente interrotto per ripartire in un altro club. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Nzonzi ha diverse richieste: in primis ci sono l’Everton di Carlo Ancelotti e il Lione di Rudi Garcia.