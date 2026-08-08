Il tempo scorre inesorabile e quello che si preannunciava un mercato da Champions, si sta complicando con il passare delle ore. All'inizio del campionato manca sempre meno e Gasperini non ha ancora a disposizione l'esterno sinistro d'attacco che richiede ormai da un anno. Sfumati Greenwood e Summerville, il preferito è e rimane Antonio Nusa ma la pista resta molto complicata. Il norvegese ha fatto sapere di non spingere per la cessione e in più il Lipsia non ha né intenzione e né la necessità di fare cassa, visto il passaggio di Diomandé al Real Madrid per 140 milioni di euro. Per questo, per l'ennesima volta, D'Amico è costretto a scorrere nella propria lista di preferenze arrivando a Malick Fofana e Jamie Bynoe-Gittens visto che Endrick sembra indirizzato verso un prestito in Premier League. Il 21 enne francese piace molto tecnicamente ma l'infortunio alla caviglia della passata stagione preoccupa e non poco nonostante le rassicurazioni. La richiesta è di 45 milioni ma i giallorossi sperano, nel caso, di poter chiudere ad una cifra inferiore. Su Fofana c'è tra l'altro anche il Lipsia che lo sta monitorando come possibili sostituto di Diomandé. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'altra idea porta in Inghilterra, precisamente al Chelsea dove l'anno scorso è arrivato per 60 milioni dal Borussia Dortmund Jamie Bynoe-Gittens. La Roma ha sondato il terreno ma solo per un prestito visto il costo elevato del cartellino. L'inglese classe 2004 non si è ambientato a Stamford Bridge e per questo non è riuscito a confermare le buone prestazioni fatte in Germania (12 gol nella stagione 24/25). Xabi Alonso non lo considera centrale nel progetto e potrebbe quindi decidere di ladciarlo partire. Tutto ancora in fase preliminare però. Nel frattempo il tempo scorre e la Fiorentina si avvicina.