Oltre all'esterno offensivo di piede destro, la Roma continua a lavorare sul mercato per completare tutta la catena di sinistra. Dopo l'addio di Tsimikas, nella rosa di Gasperini manca un esterno di fascia in grado di sostituire Wesley nel corso della lunga stagione che attende i giallorossi. Il nome in cima alla lista di D'Amico resta quello di Alessio Cacciamani anche se il Torino non ha nessuna intenzione di cederlo: "Noi assolutamente vogliamo tenerlo, è qui da 3 anni, ma ha fatto benissimo. È stato autore di un bellissimo campionato alla Juve Stabia... Ripeto, l'obiettivo è tenerlo, assolutamente". Queste le parole di Cairo che sta seguendo da vicino l'evoluzione della vicenda. I granata chiedono circa 20 milioni di euro e hanno infatti rifiutato l'offerta da 13 milioni presentata dai giallorossi. D'Amico vuole provare a sbloccare la trattativa ma nel frattempo sta sondando anche altri profili. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno di questi è Nicolò Fortini della Fiorentina sul quale la Roma si era mossa già nella passata stagione. Il classe 2006 della viola ha il contratto in scadenza nel 2027 e al momento non sembrano esserci segnali di rinnovo. Proprio per questo potrebbe essere una pista più abbordabile. In ogni caso l'identikit dell'esterno sinistro voluto da Gasperini è molto chiaro. Un giovane di gamba e soprattutto di prospettiva da poter crescere in casa alternandolo a Wesley.