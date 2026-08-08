Zeki Celik torna a parlare di Roma. A poche settimane dal suo passaggio alla Juventus a parametro zero, il terzino turco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport sottolineando la sua soddisfazione per il passaggio in bianconero: "Ho fatto la scelta migliore per la mia carriera". Queste le prime parole di Celik che ha poi proseguito: "Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato ho detto subito sì e sono contento di essere qui, sono felice di mettermi alla prova sul campo". Il turco ha voluto però mandare anche un messaggio d'affetto alla Roma: "Lì sono cresciuto e migliorato molto sia fisicamente che mentalmente e come essere umano. Per questo desidero ringraziare tutti i miei allenatori, compagni di squadra, membri dello staff e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto". Come suo sostituto però, i giallorossi hanno chiuso per Nahuel Molina che è atteso in Italia già oggi.