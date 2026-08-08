Una scelta d'amore quella di Pellegrini che alla fine ha deciso di rinnovare per un solo anno. Ieri è arrivata la firma fino al 2027, ora manca l'annuncio. Oggi non sarà a Brighton ma è atteso al Campus per le visite mediche di rito che il resto della squadra ha svolto il giorno del raduno. Avrebbe preferito un biennale con opzione per il terzo, ma dopo due mesi di tira e molla ha deciso di accettare la proposta dei Friedkin. In questo periodo è stato alle prese con un infortunio. Ad inizio giugno è volato in Finlandia per accertamenti, da qualche settimana si allena con un preparatore atletico per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti tra due giorni. Ha voglia di mettersi in gioco, non ha voluto lasciare la Roma nell'anno che porta al

centenario e nel caso di una stagione positiva la proprietà gli metterà sul piatto un prolungamento più sostanzioso il prossimo giugno. Lorenzo inoltre, secondo quanto riportato da Daniele Aloisi su Il Messaggero, ha anche accettato una riduzione sostanziale dell'ingaggio che passa da circa 6 milioni a 2,5 più bonus. La sua idea è sempre stata quella di rimanere e non è mai cambiata neanche quando Besiktas e Juventus avevano chiesto informazioni.